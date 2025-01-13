Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе локализован
Губернатор Бусаргин: Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе локализован
Место пожара на промышленном объекте в Энгельсе. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
Пожарные локализовали возгорание на промышленном предприятии в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«По состоянию на 14:00 [13:00 по московскому времени] периодически возникают небольшие точечные очаги открытого горения, которые оперативно устраняются пожарными службами. Специалисты отмечают, что процесс контролируемый и угрозы масштабного распространения нет», — написал он в телеграм-канале.
Бусаргин уточнил, что профильные службы продолжают работать на месте и делают всё возможное для полного устранения возгорания.
Напомним, что 8 января жители Энгельса сообщали о взрывах и вспышках в небе. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что средства ПВО сбили несколько дронов. Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект, после чего там начался пожар. Два сотрудника МЧС погибли. Утром 13 января пожарные потушили открытое горение на предприятии.