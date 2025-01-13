Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе локализован

Пожарные локализовали возгорание на промышленном предприятии в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«По состоянию на 14:00 [13:00 по московскому времени] периодически возникают небольшие точечные очаги открытого горения, которые оперативно устраняются пожарными службами. Специалисты отмечают, что процесс контролируемый и угрозы масштабного распространения нет», — написал он в телеграм-канале.