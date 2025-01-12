Пробы воздуха в Энгельсе не выявили превышения концентрации вредных веществ

В Энгельсе продолжается процесс выгорания топлива на промышленном объекте, повреждённом в результате атаки БПЛА ВСУ. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин по итогам очередного заседания оперативного штаба.

Прошло очередное заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Фото © Telegram / Бусаргин

«Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации. Как говорил ранее, количество дыма, как и площадь пожара, снижается», — написал чиновник в телеграм-канале.

Кроме того он подчеркнул, что последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ.