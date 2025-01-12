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Регион
12 января, 06:45

Пробы воздуха в Энгельсе не выявили превышения концентрации вредных веществ

Место пожара на промышленном объекте в Энгельсе. Обложка © Telegram / Бусаргин

Место пожара на промышленном объекте в Энгельсе. Обложка © Telegram / Бусаргин

В Энгельсе продолжается процесс выгорания топлива на промышленном объекте, повреждённом в результате атаки БПЛА ВСУ. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин по итогам очередного заседания оперативного штаба.

Прошло очередное заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Фото © Telegram / Бусаргин

Прошло очередное заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Фото © Telegram / Бусаргин

«Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации. Как говорил ранее, количество дыма, как и площадь пожара, снижается», — написал чиновник в телеграм-канале.

Кроме того он подчеркнул, что последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ.

Площадь пожара на нефтебазе в Энгельсе снизилась на 80%
Площадь пожара на нефтебазе в Энгельсе снизилась на 80%

Напомним, возгорание на промышленном объекте Саратовской области началось после падения на его территорию обломков сбитого украинского беспилотника. Всё произошло в ночь на 8 января. При тушении пожара погибли двое сотрудников МЧС.

Оксана Попова
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