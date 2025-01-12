Пробы воздуха в Энгельсе не выявили превышения концентрации вредных веществ
Место пожара на промышленном объекте в Энгельсе. Обложка © Telegram / Бусаргин
В Энгельсе продолжается процесс выгорания топлива на промышленном объекте, повреждённом в результате атаки БПЛА ВСУ. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин по итогам очередного заседания оперативного штаба.
Прошло очередное заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Фото © Telegram / Бусаргин
«Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации. Как говорил ранее, количество дыма, как и площадь пожара, снижается», — написал чиновник в телеграм-канале.
Кроме того он подчеркнул, что последние пробы воздуха также не выявили превышения концентрации вредных веществ.
Напомним, возгорание на промышленном объекте Саратовской области началось после падения на его территорию обломков сбитого украинского беспилотника. Всё произошло в ночь на 8 января. При тушении пожара погибли двое сотрудников МЧС.