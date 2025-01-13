В Приморье открытый люк на дороге закрыли унитазом

Прокуратура Приморья внесла представление мэру приморского Артёма после установки жителями унитаза на месте открытого люка канализации. Планируется возбуждение административного дела против сотрудника управления благоустройства, сообщает надзорное ведомство региона.

В соцсетях опубликовали фото унитаза, установленного жителями Артёма поверх открытого люка посреди дороги. Представитель муниципалитета рассказал РИА «Новости», что инсталляцию убрали к вечеру и поставили крышку. Такую процедуру уже делали, но кто-то сломал запирающий щит.

Отремонтированный люк в Артёме. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края

«Должностное лицо управления благоустройства администрации округа вызвано в прокуратуру города для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Главе округа внесено представление», — сообщила прокуратура.