В Приморье открытый люк на дороге закрыли унитазом
Мэру Артёма внесли представление после скандала с унитазом на люке на дороге
Унитаз на дороге в городе Артём в Приморье. Обложка © Telegram / «Владивосток № 1»
Прокуратура Приморья внесла представление мэру приморского Артёма после установки жителями унитаза на месте открытого люка канализации. Планируется возбуждение административного дела против сотрудника управления благоустройства, сообщает надзорное ведомство региона.
В соцсетях опубликовали фото унитаза, установленного жителями Артёма поверх открытого люка посреди дороги. Представитель муниципалитета рассказал РИА «Новости», что инсталляцию убрали к вечеру и поставили крышку. Такую процедуру уже делали, но кто-то сломал запирающий щит.
Отремонтированный люк в Артёме. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края
«Должностное лицо управления благоустройства администрации округа вызвано в прокуратуру города для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Главе округа внесено представление», — сообщила прокуратура.
Это не первый резонансный случай с унитазами в Приморье. Ранее там правоохранители разбирались с запутанным делом о ремонте дороги «Раздольное — Хасан», которое приобрело весьма неожиданные повороты. В ходе обысков у подрядчика обнаружили золотой унитаз.