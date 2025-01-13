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Регион
13 января, 14:01

В Приморье открытый люк на дороге закрыли унитазом

Мэру Артёма внесли представление после скандала с унитазом на люке на дороге

Унитаз на дороге в городе Артём в Приморье. Обложка © Telegram / «Владивосток № 1»

Унитаз на дороге в городе Артём в Приморье. Обложка © Telegram / «Владивосток № 1»

Прокуратура Приморья внесла представление мэру приморского Артёма после установки жителями унитаза на месте открытого люка канализации. Планируется возбуждение административного дела против сотрудника управления благоустройства, сообщает надзорное ведомство региона.

В соцсетях опубликовали фото унитаза, установленного жителями Артёма поверх открытого люка посреди дороги. Представитель муниципалитета рассказал РИА «Новости», что инсталляцию убрали к вечеру и поставили крышку. Такую процедуру уже делали, но кто-то сломал запирающий щит.

Отремонтированный люк в Артёме. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края

Отремонтированный люк в Артёме. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края

«Должностное лицо управления благоустройства администрации округа вызвано в прокуратуру города для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Главе округа внесено представление», — сообщила прокуратура.

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Это не первый резонансный случай с унитазами в Приморье. Ранее там правоохранители разбирались с запутанным делом о ремонте дороги «Раздольное — Хасан», которое приобрело весьма неожиданные повороты. В ходе обысков у подрядчика обнаружили золотой унитаз.

Николай Рюмин
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