Золотой унитаз Louis Vuitton нашли у нечистого на руку подрядчика, чинившего дорогу в Приморье

В Приморском крае правоохранители разбираются с запутанным делом о ремонте дороги «Раздольное — Хасан», которое приобрело весьма неожиданные повороты. Так, компания ООО «ДСК» обратилась в суд и заявила, что Минтранс региона не заплатил за ремонт дороги. К иску были приложены поддельные документы, передаёт прокуратура Приморского края.

Оказалось, что компания-заявитель дала взятку инженеру-лаборанту размером более 180 тысяч рублей, которая выдала заключение о качестве асфальта без проведения проверки. По местам проживания взяткодателей, взяткополучателя и посредника были проведены обыски, в ходе которых изъяты 600 тыс. рублей, три грузовика и документы, представляющие интерес для расследования уголовного дела. Кроме того, правоохранители обнаружили при обыске золотой унитаз.