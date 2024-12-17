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Регион
17 декабря, 12:29

Золотой унитаз Louis Vuitton нашли у нечистого на руку подрядчика, чинившего дорогу в Приморье

В Приморье в результате обысков по делу о взяточничестве нашли золотой унитаз

У подрядчика, который чинил дорогу в Приморье, нашли золотой унитаз. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края

У подрядчика, который чинил дорогу в Приморье, нашли золотой унитаз. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края

В Приморском крае правоохранители разбираются с запутанным делом о ремонте дороги «Раздольное — Хасан», которое приобрело весьма неожиданные повороты. Так, компания ООО «ДСК» обратилась в суд и заявила, что Минтранс региона не заплатил за ремонт дороги. К иску были приложены поддельные документы, передаёт прокуратура Приморского края.

Оказалось, что компания-заявитель дала взятку инженеру-лаборанту размером более 180 тысяч рублей, которая выдала заключение о качестве асфальта без проведения проверки. По местам проживания взяткодателей, взяткополучателя и посредника были проведены обыски, в ходе которых изъяты 600 тыс. рублей, три грузовика и документы, представляющие интерес для расследования уголовного дела. Кроме того, правоохранители обнаружили при обыске золотой унитаз.

Для фигурантов дела избрана мера пресечения, один подозреваемый объявлен в розыск. Возбуждено сразу несколько уголовных дел о даче взятки, получении взятки, посредничестве во взяточничестве в крупном размере и давлении на свидетелей.

Задержан вице-губернатор Омской области Денис Цуканов
Задержан вице-губернатор Омской области Денис Цуканов

Ранее стало известно, что экс-замглавы МОРФ Иванов распределял похищенные деньги на счета родителей и жён. Иванов скрывал своё участие в коррупционных преступлениях, переоформляя имущество на близких. На все его банковские счета и недвижимость был наложен арест.

Полина Никифорова
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