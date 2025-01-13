Названа предварительная причина пожара в военном госпитале в Туле

Пожар в военном госпитале в Туле, предварительно, произошёл из-за неисправности проводки. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сначала огонь охватил первую палату на третьем этаже. В результате сгорели первая и вторая палаты, а также один из кабинетов. Затем пламя перекинулось на крышу. Площадь пожара составляет более 1 тысячи квадратных метров. Улица Советская перекрыта частично, движение в сторону Зареченского района заблокировано.