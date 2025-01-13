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13 января, 12:45

Названа предварительная причина пожара в военном госпитале в Туле

SHOT: Причиной пожара в военном госпитале в Туле стала неисправность проводки

Пожар в военном госпитале в Туле, предварительно, произошёл из-за неисправности проводки. Об этом сообщает SHOT.

Военный госпиталь загорелся в центре Тулы. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, сначала огонь охватил первую палату на третьем этаже. В результате сгорели первая и вторая палаты, а также один из кабинетов. Затем пламя перекинулось на крышу. Площадь пожара составляет более 1 тысячи квадратных метров. Улица Советская перекрыта частично, движение в сторону Зареченского района заблокировано.

Из здания было эвакуировано 57 человек. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что военный госпиталь загорелся в центре Тулы. Медучреждение относится к 39-му Отдельному медицинскому отряду ВДВ.

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Telegram / «Тула жесть»

Никита Никонов
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