Москвич, ставший жертвой гололёда, перед смертью успел прислать родным селфи с разбитой головой

47-летний москвич, трагически погибший после падения на льду во дворе своей дачи в подмосковном Ступине, перед смертью успел прислать родным фотографию с разбитой головой. Об этом пишет сайт MK.ru.

По данным издания, мужчина приехал на дачу в выходные и решил убрать снег на участке, но поскользнулся, упал и сильно ударился головой. Несмотря на кровотечение, к врачам он обращаться не стал и сам обработал рану. Перед смертью он успел отправить жене селфи с перемотанной головой, заявив, что с ним всё в порядке. Родные забеспокоились, когда мужчина перестал выходить на связь. На следующий день супруга приехала на дачу, но обнаружила мужа уже мёртвым.