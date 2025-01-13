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Регион
13 января, 13:03
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Москвич, ставший жертвой гололёда, перед смертью успел прислать родным селфи с разбитой головой

Москвич, умерший после падения на льду, перед смертью прислал родным селфи

47-летний москвич, трагически погибший после падения на льду во дворе своей дачи в подмосковном Ступине, перед смертью успел прислать родным фотографию с разбитой головой. Об этом пишет сайт MK.ru.

По данным издания, мужчина приехал на дачу в выходные и решил убрать снег на участке, но поскользнулся, упал и сильно ударился головой. Несмотря на кровотечение, к врачам он обращаться не стал и сам обработал рану. Перед смертью он успел отправить жене селфи с перемотанной головой, заявив, что с ним всё в порядке. Родные забеспокоились, когда мужчина перестал выходить на связь. На следующий день супруга приехала на дачу, но обнаружила мужа уже мёртвым.

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Напомним, трагедия произошла 11 января подмосковном Ступине. Местный житель вышел на улицу, чтобы обработать территорию вокруг дома реагентами, но упал и получил серьёзную травму головы. Позже мужчина скончался. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Обложка ©

freepik.com/fxquadro

Александра Вишнякова
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