Москвич, ставший жертвой гололёда, перед смертью успел прислать родным селфи с разбитой головой
Москвич, умерший после падения на льду, перед смертью прислал родным селфи
47-летний москвич, трагически погибший после падения на льду во дворе своей дачи в подмосковном Ступине, перед смертью успел прислать родным фотографию с разбитой головой. Об этом пишет сайт MK.ru.
По данным издания, мужчина приехал на дачу в выходные и решил убрать снег на участке, но поскользнулся, упал и сильно ударился головой. Несмотря на кровотечение, к врачам он обращаться не стал и сам обработал рану. Перед смертью он успел отправить жене селфи с перемотанной головой, заявив, что с ним всё в порядке. Родные забеспокоились, когда мужчина перестал выходить на связь. На следующий день супруга приехала на дачу, но обнаружила мужа уже мёртвым.
Напомним, трагедия произошла 11 января подмосковном Ступине. Местный житель вышел на улицу, чтобы обработать территорию вокруг дома реагентами, но упал и получил серьёзную травму головы. Позже мужчина скончался. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.