Затонувшие миры. Под Тихим океаном погребены гигантские структуры неизвестной природы Ударные волны землетрясений помогли «увидеть» практически всю мантию нашей планеты, и, судя по открывшейся картине, мы о ней ещё многого не знаем. 13 января, 21:35 Под Тихим океаном нашли неизвестные гигантские структуры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vmdesign.video

Это границы земных литосферных плит. Где они проходят, во многом удалось понять благодаря землетрясениям: они чаще всего происходят именно вдоль этих границ, потому что их провоцирует трение плит друг о друга, столкновения и так далее.

Границы земных литосферных плит Фото © Wikipedia

А во многих местах происходит особенно любопытный процесс: одна плита как бы «заходит» под другую и понемногу погружается всё глубже и глубже в недра. Это называется субдукцией. Её наблюдают в том числе вдоль восточных берегов Евразии. За долгие десятки или сотни миллионов лет этот, казалось бы, незаметный процесс приводит к тому, что целая литосферная плита полностью погружается в мантию и тонет в ней.

Иллюстрация процесса субдукции литосферных плит. Фото © giphy

Конечно, расплавленная, более жидкая мантия будет стремиться «растворить», смешать эту затонувшую плиту с собой, но, по мнению геологов, полностью это ей сделать очень трудно, и бесформенные сгустки долго покоятся в магме. И такие сгустки в невидимых глазу подземных глубинах действительно прослеживаются: их выдаёт то, как через них проходят ударные волны землетрясений, так называемые сейсмические волны.

Дело в том, что через более плотное вещество они распространяются быстрее. Кроме того, их скорость зависит от температуры и состава этого вещества, и по всем этим признакам геологам удаётся видеть планету насквозь и наблюдать совершенно удивительную картину — останки затонувших за последние пару сотен миллионов лет литосферных плит.

Вот только есть очень важная деталь: до сих пор их прослеживали как раз примерно под теми самыми зонами субдукции, то есть именно там, где они и тонули. Таким образом, картина выглядела логично. Но недавно геологи провели максимально подробный анализ сейсмических волн, расходящихся по всей планете. Как объясняют учёные, на этот раз они решили сопоставить сразу все типы этих волн. В итоге они увидели очень много из того, о чём до сих пор даже не подозревали, и особенное внимание обратили на Тихоокеанскую плиту. Это крупнейшая из всех литосферных плит на планете. И вот какая под ней наблюдается картина. На этом трёхмерном изображении синие структуры — это места, где ударные волны идут быстрее обычного, красные — где они, наоборот, замедляются.

Трёхмерная модель аномальных зон в мантии Земли под Тихоокеанской литосферной плитой. Фото © ETH Zürich

То есть на обширных территориях практически под всей плитой «плавают» какие-то огромные сгустки. Предположительно, в них много железа, магния или кремния. Но самое главное, что они не сконцентрированы под зонами постепенного погружения плит, как можно было ожидать, а распространены беспорядочно. Поэтому у исследователей есть большие подозрения, что это вовсе не затонувшие плиты.

Кстати, интересное совпадение: самые внушительные скопления этого не совсем понятного вещества в мантии обнаружены под западной частью Тихоокеанской плиты, а ранее учёные установили, что именно там находится древнейший участок земной коры. При этом, как пишут геологи, старая часть плиты особенно тонкая. Из этого родилась удивительная версия: возможно, эти сгустки — отслоившиеся когда-то нижние части океанической коры, которые постепенно отделялись под действием неустанного перемешивания мантии. Предлагают и другие сценарии: к примеру, что эти резервуары богатого металлами вещества планета накопила за 4,6 миллиарда лет своего существования или даже они образовались в ней изначально.

Авторы Адель Романенкова