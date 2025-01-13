Стало известно, что будет с Музеем истории ГУЛАГа, который закрыли из-за нарушений
Главу «Музея Москвы» Трапкову назначили директором Музея истории ГУЛАГа
Музей истории ГУЛАГа. Фото © Wikipedia
Новым директором Музея истории ГУЛАГа станет Анна Трапкова, которая сейчас занимает должность главы музейного объединения «Музей Москвы». Она вступит в должность 21 января, передаёт агентство городских новостей «Москва».
«Это один из лучших городских исторических музеев, который всё это время успешно развивался. Руководство этим учреждением параллельно с уже вверенным мне «Музеем Москвы» для меня большая ответственность и серьезный вызов», — прокомментировала своё назначение Трапкова.
Музей закрыт с 14 ноября прошлого года из-за нарушений пожарной безопасности. Условия создавали небезопасную для посещений среду, их предписано было устранить. Прошлым директором культурного учреждения был Роман Романов.
Ранее стало известно, что на 80-м году жизни скончался основатель Центра современного искусства Леонид Бажанов. Искусствовед длительный период работал в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, а также в музеях Московского Кремля, Центральном выставочном зале «Манеж» и в издательстве «Советский художник».