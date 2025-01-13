Стало известно, что будет с Музеем истории ГУЛАГа, который закрыли из-за нарушений

Новым директором Музея истории ГУЛАГа станет Анна Трапкова, которая сейчас занимает должность главы музейного объединения «Музей Москвы». Она вступит в должность 21 января, передаёт агентство городских новостей «Москва».

«Это один из лучших городских исторических музеев, который всё это время успешно развивался. Руководство этим учреждением параллельно с уже вверенным мне «Музеем Москвы» для меня большая ответственность и серьезный вызов», — прокомментировала своё назначение Трапкова.

Музей закрыт с 14 ноября прошлого года из-за нарушений пожарной безопасности. Условия создавали небезопасную для посещений среду, их предписано было устранить. Прошлым директором культурного учреждения был Роман Романов.