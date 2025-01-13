Опытный парашютист разбился насмерть под Омском

По информации телеграм-канала, 57-летний мужчина прыгал с парашютом с высоты 1500 метров рядом с аэродромом «Камышино». Устройство не раскрылось в полёте, как и запасное. Известно, что в 2022 году парашютист отметил юбилей в 100 прыжков. Имя погибшего не раскрывается.