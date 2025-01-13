Опытный парашютист разбился насмерть под Омском
Mash Siberia: Парашютист погиб при прыжке с высоты 1500 метров под Омском
В Омской области разбился опытный парашютист. Об этом сообщает Mash Siberia.
По информации телеграм-канала, 57-летний мужчина прыгал с парашютом с высоты 1500 метров рядом с аэродромом «Камышино». Устройство не раскрылось в полёте, как и запасное. Известно, что в 2022 году парашютист отметил юбилей в 100 прыжков. Имя погибшего не раскрывается.
Парашютист, который разбился под Омском. Фото © Telegram / Mash Siberia
А ранее Life.ru сообщал, что житель Таиланда упал в воду с высоты 15-этажного дома во время парасейлинга. После падения он получил серьёзные травмы, однако врачи не смогли ему помочь. Мужчина скончался.
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