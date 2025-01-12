Житель Таиланда упал в воду с высоты 15-этажного дома во время парасейлинга
Житель Таиланда трагически погиб во время парасейлинга на Пхукете. Инцидент произошёл 5 января на пляже Карон.
31-летний Патомпонг, который работал инструктором по парасейлингу и сопровождал туристов, отправился в очередной полёт. Во время манёвра, пытаясь удержаться за верёвку парашюта, он использовал ноги, чтобы поддержать туриста. Однако потерял равновесие и упал в воду с большой высоты, которая равнялась примерно 15 этажам, пишет издание The Thaiger.
После падения он получил серьёзные травмы. Когда его вытащили на поверхность, у него шла кровь из носа и рта. Его напарник, управлявший лодкой, экстренно доставил пострадавшего в больницу Патонга, но, к сожалению, медики не смогли помочь. Врач, который проводил вскрытие, установил, что причиной смерти стала кататравма — повреждения, полученные при падении с большой высоты. Полиция начала расследование.
Ранее Life.ru сообщал, что после нападения слона погибла туристка из Испании. Инцидент произошёл в провинции Пхангнга, где содержатся эти хищники. Другой дикий слон затоптал женщину в национальном парке Таиланда.
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