Житель Таиланда упал в воду с высоты 15-этажного дома во время парасейлинга

31-летний Патомпонг, который работал инструктором по парасейлингу и сопровождал туристов, отправился в очередной полёт. Во время манёвра, пытаясь удержаться за верёвку парашюта, он использовал ноги, чтобы поддержать туриста. Однако потерял равновесие и упал в воду с большой высоты, которая равнялась примерно 15 этажам, пишет издание The Thaiger.

После падения он получил серьёзные травмы. Когда его вытащили на поверхность, у него шла кровь из носа и рта. Его напарник, управлявший лодкой, экстренно доставил пострадавшего в больницу Патонга, но, к сожалению, медики не смогли помочь. Врач, который проводил вскрытие, установил, что причиной смерти стала кататравма — повреждения, полученные при падении с большой высоты. Полиция начала расследование.