В горящем военном госпитале в Туле продолжаются взрывы

Пожар в военном госпитале в центре Тулы захватил весь этаж. Из здания экстренно эвакуируют людей, улица полностью перекрыта, пишет местный городской портал MySlo. Очевидцы также сообщают, что в здании продолжаются взрывы.

На место ЧП также прибыл первый заместитель губернатора Тульской области Михаил Пантелеев. Он контролирует ситуацию. Кроме того, по поручению губернатора Дмитрия Миляева, правительство региона оказывает максимальное содействие, включая предоставление транспорта для эвакуации военнослужащих.

«По моему поручению предоставлен транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих», — написал Миляев в телеграм-канале, уточнив, что информации о жертвах и пострадавших нет.