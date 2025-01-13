Бытовые инвалиды: В Британии зумеры не умеют менять лампочки, пишут СМИ

Жители Великобритании поколения Z испытывают трудности с выполнением простых домашних задач, таких как замена лампочек. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на проведённое по заказу компании Halfords исследование.

Так, 25% опрошенных в возрасте от 18 до 27 лет заявили, что не решились бы поменять лампочку из-за страха подняться на стремянку, а 20% опасаются, что она может быть слишком горячей. Из-за этого британская молодёжь вынуждена каждый год платить мастерам от тысячи фунтов стерлингов (120 тысяч рублей). Молодые люди также рассматривают возможность обратиться за помощью к своим родителям.

Кроме того, 11% опрошенных британцев предпочли бы вызвать мастера для вешания картин, а около половины респондентов признались, что не могут накачать автомобильную шину.