Курс доллара достиг двухлетнего рекорда по отношению к главным мировым валютам

Сегодня, 13 января курс американского доллара по отношению к мировым валютам достиг своего максимума с ноября 2022 года. Об этом сообщает издание Financial Times.

В 12:27 мск индекс доллара вырос на 0,48% и поднялся до отметки 110,176 пункта впервые с 10 ноября 2022 года. К 13:45 рост американской валюты замедлился до 0,34%, бенчмарк снизился до 110,018 пункта. Аналитики связывают это с публикацией данных по занятости в США. Там число новых рабочих мест превзошло ожидание экспертов, а это может притормозить снижение ставок. Также предполагается, что такой эффект вызван победой Дональда Трампа на выборах президента США.