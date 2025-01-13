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13 января, 15:01

Курс доллара достиг двухлетнего рекорда по отношению к главным мировым валютам

Сегодня, 13 января курс американского доллара по отношению к мировым валютам достиг своего максимума с ноября 2022 года. Об этом сообщает издание Financial Times.

В 12:27 мск индекс доллара вырос на 0,48% и поднялся до отметки 110,176 пункта впервые с 10 ноября 2022 года. К 13:45 рост американской валюты замедлился до 0,34%, бенчмарк снизился до 110,018 пункта. Аналитики связывают это с публикацией данных по занятости в США. Там число новых рабочих мест превзошло ожидание экспертов, а это может притормозить снижение ставок. Также предполагается, что такой эффект вызван победой Дональда Трампа на выборах президента США.

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Ранее Life.ru писал, что американский доллар убавил в стоимости на фоне заявления избранного президента США Дональда Трампа. Как только республиканец опроверг сообщения СМИ о якобы намерениях своей будущей администрации смягчить тарифную политику, график валюты пошёл вниз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tendo

Николай Рюмин
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