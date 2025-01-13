Полмиллиона рублей получат 180 семей, назвавших детей в честь героев Чечни
Кадыров: Семьи, назвавшие детей в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей
Родители 180 мальчиков, родившихся 31 декабря и получивших имена в честь чеченских национальных героев, получат выплату в размере 500 тысяч рублей. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Лидер республики отметил, что 31 декабря 2024 года в Чечне родились 222 малыша, 180 из которых — мальчики. По его словам, родителей всех сыновей назвали их именами национальных героев республики. Кадыров добавил, что семьи получат выплаты в скором времени.
По словам Кадырова, наиболее популярными именами среди младенцев стали Ахмат, Байсангур и Шейх-Мансур. Чеченский лидер уточнил, что акция проводилась за счёт регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
«Я благодарен всем, кто дал своим детям имена наших национальных героев. Это очень важный шаг, который не только отражает уважение к истории и подвигам предков, но и закладывает важный пример для будущих поколений», — написал Кадыров в телеграм-канале.
А ранее Life.ru писал, что в Подмосковье введут новую выплату молодым семьям с детьми. Речь идёт о выплате 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей в семьях, где оба родителя моложе 35 лет.
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