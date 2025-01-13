«Перевернулся бы в гробу»: Экоактивистки разрисовали могилу Дарвина в Лондоне
The Independent: Экоактивистки движения Just Stop Oil осквернили могилу Дарвина
В Лондоне активистки осквернили могилу Дарвина. Обложка © Х / Just Stop Oil
Две пожилые представительницы движения Just Stop Oil осквернили могилу Чарльза Дарвина в Лондоне, написав краской на плите «1.5 градуса мертвы». Об этом сообщило издание The Independent.
Экоактивистки движения Just Stop Oil написали на могиле Дарвина «1.5 градуса мертвы». Видео © Х / Just Stop Oil
Это отсылка к недавней новости о том, что средняя мировая температура в 2024 году впервые повысилась более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальными показателями. Активисток задержали «по подозрению в нанесении преступного ущерба с использованием, предположительно, порошкообразной краски».
«Мы написали это специально на могиле Дарвина, потому что он перевернулся бы в гробу из-за шестого массового вымирания, которое сейчас происходит», — заявила одна из задержанных дамочек.
По их мнению, сам Дарвин одобрил бы такие действия, ведь он был «хороший учёный». Тем временем сотрудники Вестминстерского аббатства начали очищать могильную плиту. Здание остаётся открытым для посещения.
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