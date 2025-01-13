«Зачистка успешно продолжается»: Кадыров показал видео уничтожения в лесополосе позиций ВСУ
Кадыров: Спецназ «Ахмат» и ВКС проводят зачистку на Белгородском направлении
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео, на котором показаны действия военных по зачистке территории от ВСУ в лесопосадках на Белгородском направлении. На записи — кадры работы танка Т-64 и российской авиации по укреплениям противника.
Кадры зачистки территории от ВСУ на Белгородском направлении. Видео © Telegram / RKadyrov_95
«Белгородское направление. Совместными действиями группы «Бури» легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ и подразделений ВКС МО РФ уничтожаются позиции укронатовских фашистов и их живой силы», — прокомментировал кадры Кадыров.
Чеченский лидер подчеркнул, что российские военные методично обрабатывают территорию, «квадрат за квадратом», не оставляя противнику никаких шансов на спасение. Он выразил свою поддержку и пожелал удачи подразделениям, участвующим в операциях.
А ранее боец «Ахмата» рассказал о хитрой тактике, которая помогла изгнать ВСУ из курского села. По информации командира сводной артиллерийской группы, сегодня ВС РФ продвигаются почти без сопротивления, так как украинским военнослужащим не хватает ни сил, ни ресурсов, чтобы давать отпор.
Telegram / RKadyrov_95