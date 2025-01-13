«Зачистка успешно продолжается»: Кадыров показал видео уничтожения в лесополосе позиций ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео, на котором показаны действия военных по зачистке территории от ВСУ в лесопосадках на Белгородском направлении. На записи — кадры работы танка Т-64 и российской авиации по укреплениям противника.

Кадры зачистки территории от ВСУ на Белгородском направлении. Видео © Telegram / RKadyrov_95

«Белгородское направление. Совместными действиями группы «Бури» легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ и подразделений ВКС МО РФ уничтожаются позиции укронатовских фашистов и их живой силы», — прокомментировал кадры Кадыров.

Чеченский лидер подчеркнул, что российские военные методично обрабатывают территорию, «квадрат за квадратом», не оставляя противнику никаких шансов на спасение. Он выразил свою поддержку и пожелал удачи подразделениям, участвующим в операциях.