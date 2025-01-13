«Особенно на востоке»: В Пентагоне признали успехи ВС РФ в зоне СВО
В Пентагоне признали «дополнительные успехи» ВС РФ в зоне СВО
В Пентагоне признали «дополнительные успехи» России на поле боя в рамках украинского конфликта. С таким заявлением выступил пресс-секретарь штаб-квартиры Министерства обороны США Патрик Райдер, особенно отметив продвижение российских войск на востоке.
«Что ж, как вам известно, что мы видим на поле боя, так это то, что РФ, как вы знаете, добилась некоторых дополнительных успехов, особенно на востоке», — сказал он на брифинге.
Ранее российские военные прорвались в Сумскую область и могут окружить группировку ВСУ под Курском. Военкор подтвердил информацию о прорыве западнее Журавки. Также он отмечает, что успешное продвижение позволит окружить противника, в случае продвижения наших бойцов в районе Юнаковки.
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