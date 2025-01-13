В Пентагоне признали «дополнительные успехи» России на поле боя в рамках украинского конфликта. С таким заявлением выступил пресс-секретарь штаб-квартиры Министерства обороны США Патрик Райдер, особенно отметив продвижение российских войск на востоке.

«Что ж, как вам известно, что мы видим на поле боя, так это то, что РФ, как вы знаете, добилась некоторых дополнительных успехов, особенно на востоке», — сказал он на брифинге.