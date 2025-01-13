Неизвестный с ножом напал на пассажиров аэропорта в Красноярске

Неизвестный с ножом напал на людей в аэропорту Красноярска. SHOT сообщает об одном пострадавшем, у него серьёзное ранение спины. Злоумышленника уже задержан, его мотивы выясняются.

Нападение неизвестного в аэропорту Красноярска. Видео © Telegram / SHOT / Транспортная полиция Сибири

Инцидент подтвердили в пресс-службе транспортной полиции Сибири. По данным ведомства, 40-летний злоумышленник внезапно нанёс несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему на первом этаже. Инцидент привлёк внимание двоих очевидцев, которые не остались в стороне и оказали помощь. Полицейские, прибывшие на место происшествия всего через несколько секунд после нападения, смогли задержать нападавшего.

«Работники медицинской службы аэропорта оказали пострадавшему необходимую помощь, после чего он доставлен в одну из больниц Красноярска», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.