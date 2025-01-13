Крупная китайская авиакомпания с 20 января приостановит прямые рейсы в Москву

Китайская авиакомпания China Southern приостанавливает прямые рейсы Москва — Пекин с 20 января по 30 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там также уточнили, что рейсы между российской и китайской столицами с пересадкой в Гуанчжоу остаются в доступе.

«Прямых рейсов между российской и китайской столицей у этой авиакомпании нет с 20 января по 30 марта — до конца действия зимнего расписания и как раз на период китайского Нового года», — уведомили в ассоциации.

По данным АТОР, такое решение авиакомпания могла принять из-за внутренних проблем и пересмотра маршрутной сети на фоне массовых поездок граждан в период китайского Нового года. Данное решение затронет около 15-17 тысяч человек.