Крупная китайская авиакомпания с 20 января приостановит прямые рейсы в Москву
АТОР: China Southern с 20 января приостанавливает рейсы Москва — Пекин
Китайская авиакомпания China Southern приостанавливает прямые рейсы Москва — Пекин с 20 января по 30 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там также уточнили, что рейсы между российской и китайской столицами с пересадкой в Гуанчжоу остаются в доступе.
«Прямых рейсов между российской и китайской столицей у этой авиакомпании нет с 20 января по 30 марта — до конца действия зимнего расписания и как раз на период китайского Нового года», — уведомили в ассоциации.
По данным АТОР, такое решение авиакомпания могла принять из-за внутренних проблем и пересмотра маршрутной сети на фоне массовых поездок граждан в период китайского Нового года. Данное решение затронет около 15-17 тысяч человек.
Ранее израильская авиакомпания до марта приостановила полёты в Москву. «Эль-Аль» сообщила о приостановке рейсов до конца зимнего расписания. Это решение было принято после «внимательной оценки текущей ситуации» и постоянных консультаций с государственными органами для получения актуальной информации.
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