Олимпийские призёры вернули в Париж более 100 бракованных медалей
La Lettre: Более 100 бракованных медалей ОИ-2024 в Париже вернули в оргкомитет
Свыше 100 наград, полученных атлетами со всего мира на летних Олимпийских играх в Париже, оказались с браком и были возвращены в организационный комитет. Об этом сообщило издание La Lettre.
«Претензии спортсменов по поводу своих медалей участились и стали вирусными», — отмечает издание.
Массовые жалобы спортсменов привели к увольнению трёх высокопоставленных работников монетного двора, ответственных за изготовление призовых наград. Причиной дефектов, как выяснилось, стало использование неподходящего лака.
Лучше всего масштаб проблемы передают недавние фотографии олимпийских наград, которые опубликовали французские пловцы. Медали на снимках покрыты тёмным налётом, напоминающим ржавчину.
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