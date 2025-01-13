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13 января, 19:59

Олимпийские призёры вернули в Париж более 100 бракованных медалей

La Lettre: Более 100 бракованных медалей ОИ-2024 в Париже вернули в оргкомитет

Свыше 100 наград, полученных атлетами со всего мира на летних Олимпийских играх в Париже, оказались с браком и были возвращены в организационный комитет. Об этом сообщило издание La Lettre.

«Претензии спортсменов по поводу своих медалей участились и стали вирусными», — отмечает издание.

Массовые жалобы спортсменов привели к увольнению трёх высокопоставленных работников монетного двора, ответственных за изготовление призовых наград. Причиной дефектов, как выяснилось, стало использование неподходящего лака.

Призёрам Олимпиады в Париже пообещали заменить ржавые медали
Призёрам Олимпиады в Париже пообещали заменить ржавые медали

Лучше всего масштаб проблемы передают недавние фотографии олимпийских наград, которые опубликовали французские пловцы. Медали на снимках покрыты тёмным налётом, напоминающим ржавчину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Анатолий Цейко
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