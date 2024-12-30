«Париж 1924»: Французские пловцы высмеяли качество олимпийских медалей 2024 года
Французские пловцы показали фото облезших олимпийских медалей
Олимпийская медаль Йоханна Ндойе-Бруара. Обложка © X / Yohann Ndoye Brouard
Бронзовые призёры Олимпийских игр 2024 года в Париже Клеман Секки и Йоханн Ндойе-Бруар показали в соцсетях фотографии своих медалей спустя несколько месяцев после окончания ОИ. Награды пловцов облезли и покрылись тёмным налётом.
Ндойе-Бруар сопроводил снимок своей медали с почерневшей поверхностью саркастической подписью: «Париж 1924». Его коллега Клеман Секки в своих соцсетях тоже показал награду с отслаивающимся покрытием, сравнив её с «крокодиловой кожей».
Напомним, что о низком качестве олимпийских наград впервые заговорили ещё августе. Первым этот вопрос поднял американский спортсмен Найджа Хьюстон, завоевавший бронзу в соревнованиях по уличному скейтбордингу. Впрочем, тогда Монетный двор Парижа пообещал заменить испортившиеся награды.