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30 декабря, 03:00

«Париж 1924»: Французские пловцы высмеяли качество олимпийских медалей 2024 года

Французские пловцы показали фото облезших олимпийских медалей

Олимпийская медаль Йоханна Ндойе-Бруара. Обложка © X / Yohann Ndoye Brouard

Олимпийская медаль Йоханна Ндойе-Бруара. Обложка © X / Yohann Ndoye Brouard

Бронзовые призёры Олимпийских игр 2024 года в Париже Клеман Секки и Йоханн Ндойе-Бруар показали в соцсетях фотографии своих медалей спустя несколько месяцев после окончания ОИ. Награды пловцов облезли и покрылись тёмным налётом.

Ндойе-Бруар сопроводил снимок своей медали с почерневшей поверхностью саркастической подписью: «Париж 1924». Его коллега Клеман Секки в своих соцсетях тоже показал награду с отслаивающимся покрытием, сравнив её с «крокодиловой кожей».

Напомним, что о низком качестве олимпийских наград впервые заговорили ещё августе. Первым этот вопрос поднял американский спортсмен Найджа Хьюстон, завоевавший бронзу в соревнованиях по уличному скейтбордингу. Впрочем, тогда Монетный двор Парижа пообещал заменить испортившиеся награды.

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Анатолий Цейко
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