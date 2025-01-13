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13 января, 20:12

Утяшева показала совместное фото с Кидман и раскрыла детали случайной встречи со звездой Голливуда

Ляйсан Утяшева поделилась фотографией с Николь Кидман в Санкт-Петербурге

Николь Кидман, Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Обложка © Telegram / Ляйсан Утяшева

Николь Кидман, Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Обложка © Telegram / Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева опубликовала в соцсетях совместное фото с актрисой Николь Кидман и своим мужем, шоуменом Павлом Волей. 39-летняя телеведущая рассказала, что познакомилась с голливудской звездой на званом ужине в Санкт-Петербурге, оказавшись с ней за одним столом.

«Три часа приятного общения с очень интеллигентной и образованной женщиной, невероятно влюблённой в свою профессию. От этой встречи остались очень тёплые воспоминания и эта фотография на память. Достойнейшая и заслуженная победа» — написала Утяшева в своём Telegram-канале.

Этот пост телеведущая посвятила Кидман в честь её триумфа на церемонии вручения Национальной премии кинокритиков США, которая состоялась в Нью-Йорке накануне. Актриса получила награду за главную роль в фильме «Плохая девочка».

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Напомним, что не так давно Николь Кидман раскрыла секрет своего успешного брака с австралийским певцом Китом Урбаном. По словам актрисы, сохранять хорошие отношения на протяжении 20 лет им помогают двойной душ и раздельный туалет.

Анатолий Цейко
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