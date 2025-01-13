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13 января, 20:39

«Признал провокацию»: Захарова пристыдила Байдена после его откровения об Украине

Захарова назвала финальную речь Байдена признанием в осознанной провокации

Президент США Джо Байден в своей финальной внешнеполитической речи признал, что осознанно шёл на ядерную конфронтацию с Россией, помогая Киеву. Так высказывание политика прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершённой провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», — пристыдила Белый дом дипломат.

Захарова добавила, что заявление американского лидера должно заставить задуматься тех, кто все эти годы яро обвинял Россию в якобы «ядерной дестабилизации».

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Напомним, что финальную внешнеполитическую речь пожилой демократ толкнул 13 января. В ней Байден признался, что военная поддержка Киева создала риск ядерной конфронтации с Россией.

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Telegram / МИД России

Анатолий Цейко
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