Президент США Джо Байден в своей финальной внешнеполитической речи признал, что осознанно шёл на ядерную конфронтацию с Россией, помогая Киеву. Так высказывание политика прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершённой провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», — пристыдила Белый дом дипломат.

Захарова добавила, что заявление американского лидера должно заставить задуматься тех, кто все эти годы яро обвинял Россию в якобы «ядерной дестабилизации».