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13 января, 22:23

Деревня под Курском оказалась заминирована после разрыва боеприпаса ВСУ

Выпущенный украинскими боевиками боеприпас разорвался в районе курской деревни Будище. Об этом сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.

«В окрестностях деревни Будище при разрыве боеприпаса произошёл разброс взрывоопасных элементов и, соответственно, минирование местности», — отметил он.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Зайцев также обратился к местным жителям с просьбой соблюдать осторожность и избегать контакта с опасными предметами, которые могут находиться на территории.

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Ранее ВСУ разбросали «Лепестки» и «Колокольчики» в селе Большое Солдатское Курской области. Данное вооружение подходит под Конвенцию о запрете противопехотных мин, но Украина продолжает его использовать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Тимур Хингеев
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