«Крыть нечем»: Захарова нанесла поражение главе МИД Молдавии в словесной дуэли
Захарова словами «крыть нечем» ответила главе молдавского МИД Попшою
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Мария Захарова отреагировала на выходку министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя, который ранее отказался комментировать высказывания официального представителя МИД РФ, назвав их «пропагандой». Она подчеркнула, что иностранному дипломату стоило бы лучше попытаться опровергнуть аргументацию российской стороны.
«А так он просто расписался в том, что крыть нечем», — сыронизировала Захарова в Telegram.
Представитель МИД РФ добавила, что её комментарии были реакцией на русофобскую риторику, которую активно распространяют молдавские власти. Кроме того, все доводы российской стороны подкреплены фактами и цифрами, а потому представляют собой правду.
А ранее Мария Захарова пристыдила действующего президента США Джо Байдена, который сознался в создании риска ядерной войны с Россией. Она отметила, что заявление американского лидера должно заставить задуматься тех, кто обвинял РФ в якобы «бряцании оружием».