СК завёл дело на иностранца, который пытался зарезать двух человек в Красноярске

В Красноярске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после нападения с ножом в местном аэропорту. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Установлено, что иностранный гражданин беспричинно из хулиганских побуждений попытался нанести двум потерпевшим несколько ударов ножом по телу», — выяснили следователи.

К счастью, довести умысел на убийство преступнику не удалось. Фигурант задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.