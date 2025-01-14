СК завёл дело на иностранца, который пытался зарезать двух человек в Красноярске
В Красноярске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после нападения с ножом в местном аэропорту. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
«Установлено, что иностранный гражданин беспричинно из хулиганских побуждений попытался нанести двум потерпевшим несколько ударов ножом по телу», — выяснили следователи.
К счастью, довести умысел на убийство преступнику не удалось. Фигурант задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, что в результате произошедшего один из посетителей аэропорта получил серьёзные ранения и был госпитализирован. Сама резня попала в объективы видеокамер.
Telegram / Транспортная полиция Сибири