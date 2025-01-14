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14 января, 03:05

СК завёл дело на иностранца, который пытался зарезать двух человек в Красноярске

В Красноярске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после нападения с ножом в местном аэропорту. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Установлено, что иностранный гражданин беспричинно из хулиганских побуждений попытался нанести двум потерпевшим несколько ударов ножом по телу», — выяснили следователи.

К счастью, довести умысел на убийство преступнику не удалось. Фигурант задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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В Подмосковье мужчина в пьяном угаре ворвался в магазин с ножом и изрезал посетителей

Напомним, что в результате произошедшего один из посетителей аэропорта получил серьёзные ранения и был госпитализирован. Сама резня попала в объективы видеокамер.

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Telegram / Транспортная полиция Сибири

Анатолий Цейко
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