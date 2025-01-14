Российский «Ураган» начисто смёл скопление ВСУшников и технику врага в зоне СВО

Расчёты реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожили скопление живой силы, бронетехнику и склад боеприпасов Вооружённых сил Украины в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство также поделилось кадрами боевой работы «Урагана». На записи видно, что система полностью покрыта антидроновой защитой. Поражение цели было зафиксировано при помощи БПЛА.

Боевая работа РСЗО «Ураган». Видео © Telegram / Минобороны России

Командир боевой машины с позывным Колган отметил, что бойцы выполняют задачи практически ежедневно.

«Сколько уже отработали [целей], не сосчитать. Бывает, передают и «жирные» цели: большие скопления живой силы, и большие скопления техники. Работаем по всему», — отметил Колган.