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14 января, 03:51

Юрист назвала категорию работников, чья зарплата окажется меньше в январе

Юрист Паушкина: Работающим на окладе россиянам невыгодно брать отпуск в январе

Работающие россияне, зарплата которых рассчитывается по сдельной системе оплаты труда, в январе могут заработать меньше обычного. Всё дело в небольшом количестве рабочих дней в этом месяце, пояснила руководитель трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина.

Что же касается работающих на окладе, то им невыгодно брать отпуск в январе. Так как рабочих дней меньше, стоимость каждого из них выше, отметила юрист.

«Отработать 17 рабочих дней в январе 2025-го и отдохнуть всё оставшееся время экономически выгоднее, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной заработок за весь предшествующий год», — уточнила Паушкина в интервью агентству «Прайм».

Это справедливо и для работников с почасовой оплатой: из-за сокращённого числа рабочих дней стоимость часа в январе оказывается выше, чем в обычные месяцы.

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Ранее Life.ru рассказывал, как новогодние праздники повлияют на зарплату в январе. Так, аванс в этом месяце может отличаться от привычного: в связи с Новым годом рабочих смен мало, поэтому и оплата может быть другой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Анатолий Цейко
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