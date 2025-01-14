Юрист назвала категорию работников, чья зарплата окажется меньше в январе

Работающие россияне, зарплата которых рассчитывается по сдельной системе оплаты труда, в январе могут заработать меньше обычного. Всё дело в небольшом количестве рабочих дней в этом месяце, пояснила руководитель трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина.

Что же касается работающих на окладе, то им невыгодно брать отпуск в январе. Так как рабочих дней меньше, стоимость каждого из них выше, отметила юрист.

«Отработать 17 рабочих дней в январе 2025-го и отдохнуть всё оставшееся время экономически выгоднее, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной заработок за весь предшествующий год», — уточнила Паушкина в интервью агентству «Прайм».

Это справедливо и для работников с почасовой оплатой: из-за сокращённого числа рабочих дней стоимость часа в январе оказывается выше, чем в обычные месяцы.