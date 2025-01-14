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14 января, 06:07

Супруга захваченного ВСУ под Купянском итальянца обратилась за помощью

Жена захваченного ВСУ под Купянском итальянца Джанни Ченни обратилась за помощью

Супруга итальянца Джанни Ченни, которого захватили в плен военные ВСУ, просит помочь с его вызволением. Екатерина также рассказала подробности сложившейся ситуации.

«Мне неизвестно ничего [на данный момент о нём]... У нас просто трое детей, младшему ребёнку два года... Везде, где можно, я оставила свои контакты, где можно, попросила помощи, но со мной никто не связывался», — сказала Екатерина Ченни в беседе с РИА «Новости».

Женщина также уточнила, что старшему и среднему ребёнку на данный момент 12 и 5 лет. О пленении мужа она узнала из новостей и видеороликов в Интернете. Вскоре после этого обратилась за помощью к уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой и фонда «Защитники Отечества».

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Напомним, несколько дней назад ВСУ заявили о захвате в плен пиццайоло из Италии под Купянском, воевавшего за РФ. Однако до этого каких-либо подробностей из биографии солдата не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Мария Любицкая
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