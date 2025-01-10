Украинский спецназ утверждает, что задержал в районе Купянска итальянского пиццайоло Джанни Ченни. Он воевал на стороне Вооруженных сил России, сообщает итальянский портал Today.it.

Ченни родом из Кампании на Юге Итарии, и о нём почти нет информации в социальных сетях, за исключением устаревшей страницы на LinkedIn, где указано, что он работал шеф-поваром в неаполитанской пиццерии «Дочь президента». Позже стало известно, что он также трудился в Самаре, где занимался приготовлением пиццы.

Известно, что Ченни добровольно вступил в российскую армию 13 ноября прошлого года и служил в бронетанковом полку. Предполагается, что он был захвачен в плен между 7 и 8 января во время разведывательной операции в тылу противника.