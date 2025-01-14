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14 января, 07:47

«Я буду богом»: Мать напавшего на супермаркет в Щёлково рассказала о странностях сына

Мать напавшего на супермаркет в Щёлково рассказала о странном поведении сына

20-летний парень, напавший на сотрудников и посетителей супермаркета в подмосковном Щёлково, последние дни спал всего по три часа, а остальное время проводил за компьютером. Он пытался заработать денег, торгуя криптовалютой. Об этом рассказала мать молодого человека.

Женщина подчеркнула, что у неё адекватная семья, а наследник якобы «комара в жизни не обидел». По её словам, сын хотел заработать, чтобы помочь родным, однако из-за постоянного недосыпа начал рассказывать странные вещи.

«Рассказывал, что мир должен перевернуться, говорил: «Я буду богом. Поверьте мне, этот мир поганый и его надо переворачивать». Он нам это всё рассказывал», — призналась собеседница 360.ru.

Напомним, в Щёлково мужчина в пьяном угаре ворвался в магазин с ножом и изрезал посетителей. По данным ГУ МВД РФ по Московской области, нападавшим оказался житель Волгоградской области 2004 года рождения. От его действий пострадали минимум три человека.

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Life.ru / Шедеврум

Борис Эльфанд
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