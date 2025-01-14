«Я буду богом»: Мать напавшего на супермаркет в Щёлково рассказала о странностях сына
Мать напавшего на супермаркет в Щёлково рассказала о странном поведении сына
20-летний парень, напавший на сотрудников и посетителей супермаркета в подмосковном Щёлково, последние дни спал всего по три часа, а остальное время проводил за компьютером. Он пытался заработать денег, торгуя криптовалютой. Об этом рассказала мать молодого человека.
Женщина подчеркнула, что у неё адекватная семья, а наследник якобы «комара в жизни не обидел». По её словам, сын хотел заработать, чтобы помочь родным, однако из-за постоянного недосыпа начал рассказывать странные вещи.
«Рассказывал, что мир должен перевернуться, говорил: «Я буду богом. Поверьте мне, этот мир поганый и его надо переворачивать». Он нам это всё рассказывал», — призналась собеседница 360.ru.
Напомним, в Щёлково мужчина в пьяном угаре ворвался в магазин с ножом и изрезал посетителей. По данным ГУ МВД РФ по Московской области, нападавшим оказался житель Волгоградской области 2004 года рождения. От его действий пострадали минимум три человека.
Life.ru / Шедеврум