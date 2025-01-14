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Регион
14 января, 08:01

Иностранец-«стилист» пытался провезти в Россию 50 кг человеческих волос на миллионы рублей

SHOT: В аэропорту Домодедово задержали мужчину с 50 кг волос на 7 млн рублей

Иностранец пытался провезти в Россию около 50 килограммов человеческих волос на сумму семь миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

Человеческие волосы. Фото © SHOT

Человеческие волосы. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, таможенники аэропорта Домодедово в Москве задержали 37-летнего пассажира рейса из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Мужчина вместе с багажом пытался пройти через зелёный коридор. Сотрудники аэропорта во время досмотра нашли у него 300 связок из человеческих волос весом около 50 килограммов на общую сумму семь миллионов рублей.

Иностранец пытался объяснить, что работает парикхмахером-стилистом. Мужчина уточнил, что якобы возвращался с фестиваля индустрии красоты и с таможенными правилами не знаком. Задержанный оценил товар лишь на 300 тысяч рублей. В результате его оштрафовали более чем на 3,3 миллиона рублей.

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А ранее Life.ru сообщал, что гражданин Китая пытался вывезти из России 40 кг бивней шерстистого мамонта. В ФТС РФ отметили, что партия этого товара оценивалась в более чем один миллион рублей.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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