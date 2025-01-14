В Москве суд обязал власти приобрести квартиру пенсионерке, родившейся в ссылке

В Москве Пресненский районный суд обязал Департамент городского имущества выдать социальную выплату на покупку жилья пенсионерке Елизавете Михайловой, родившейся в ссылке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на инстанцию.

«Суд удовлетворил исковые требования Михайловой Е.С. и прокуратуры города Москвы к ДГИ города Москвы в рамках жилищного спора», — указано в сообщении.

По словам женщины, её отец в 1930-х работал в Азербайджане по дипломатической линии и получил от властей жильё возле станции Вешняки. Однако в 1937 году мужчину арестовали за участие в контрреволюционной организации и приговорили к 8 годам. В результате женщина родилась в ссылке.