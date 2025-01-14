Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 09:06

«Чтобы прятался, как крыса»: Рогозин рассказал, что нужно сделать с Зеленским

Сенатор Рогозин предложил ликвидировать Зеленского для завершения СВО

Самый быстрый путь к завершению украинского конфликта — ликвидация главарей киевского режима вместе с Владимиром Зеленским. С таким заявлением выступил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в беседе с «Газетой.ru».

«Надо было заставить Зеленского опасаться нашего возмездия, чтобы он скакал как заяц, как крыса прятался по бункерам и боялся высунуть нос на свежий воздух, не то чтобы летать по заграницам. Вся вина за текущий конфликт лежит полностью на нём», — отметил Рогозин.

Сенатор привёл пример вторжения НАТО в Югославию, которое началось с ударов по органам политического и военного управления, поражения электроподстанций и «даже удара по телевышке, чтобы угомонить сербских журналистов». Это, по мнению Рогозина, оставило Югославскую народную армию «в роли боксёра с короткой рукой». Также политик сослался на Израиль, который последовательно истребляет лидеров «Хезболлы» ХАМАС.

В Киеве связали поведение Зеленского с крахом Украины
В Киеве связали поведение Зеленского с крахом Украины

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, провёл сравнение между Владимиром Зеленским и нацистскими преступниками — Адольфом Гитлером, министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом и рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. А пленный украинец тем временем предупредил Зеленского о реальном риске восстания.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Рогозин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar