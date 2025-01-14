Самый быстрый путь к завершению украинского конфликта — ликвидация главарей киевского режима вместе с Владимиром Зеленским. С таким заявлением выступил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в беседе с «Газетой.ru».

«Надо было заставить Зеленского опасаться нашего возмездия, чтобы он скакал как заяц, как крыса прятался по бункерам и боялся высунуть нос на свежий воздух, не то чтобы летать по заграницам. Вся вина за текущий конфликт лежит полностью на нём», — отметил Рогозин.

Сенатор привёл пример вторжения НАТО в Югославию, которое началось с ударов по органам политического и военного управления, поражения электроподстанций и «даже удара по телевышке, чтобы угомонить сербских журналистов». Это, по мнению Рогозина, оставило Югославскую народную армию «в роли боксёра с короткой рукой». Также политик сослался на Израиль, который последовательно истребляет лидеров «Хезболлы» ХАМАС.