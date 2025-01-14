В Кремле анонсировали совещание Путина по развитию Крыма и Севастополя
Песков: Путин проведёт совещание по развитию Крыма и Севастополя
Во вторник, 14 января, состоится совещание по теме развития Республики Крым и Севастополя с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня президент планирует в середине дня провести совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя», — сказал он в разговоре с журналистами.
Представитель Кремля уточнил, что обсуждаемые регионы являются особыми для нашей страны. На совещании будут обсуждаться результаты их развития, проблемные места и перспективы. Кроме того, в этот же день Путин проведёт серию закрытых внутренних встреч.
А ранее Life.ru назвал даты и детали встречи Владимира Путина с президентом Ирана. Встреча государственных лидеров состоится уже на этой неделе.
Life.ru