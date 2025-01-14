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Регион
14 января, 09:08

В Кремле анонсировали совещание Путина по развитию Крыма и Севастополя

Песков: Путин проведёт совещание по развитию Крыма и Севастополя

Во вторник, 14 января, состоится совещание по теме развития Республики Крым и Севастополя с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент планирует в середине дня провести совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя», — сказал он в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля уточнил, что обсуждаемые регионы являются особыми для нашей страны. На совещании будут обсуждаться результаты их развития, проблемные места и перспективы. Кроме того, в этот же день Путин проведёт серию закрытых внутренних встреч.

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А ранее Life.ru назвал даты и детали встречи Владимира Путина с президентом Ирана. Встреча государственных лидеров состоится уже на этой неделе.

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Life.ru

Мария Любицкая
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