В Кремле анонсировали совещание Путина по развитию Крыма и Севастополя

Во вторник, 14 января, состоится совещание по теме развития Республики Крым и Севастополя с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент планирует в середине дня провести совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя», — сказал он в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля уточнил, что обсуждаемые регионы являются особыми для нашей страны. На совещании будут обсуждаться результаты их развития, проблемные места и перспективы. Кроме того, в этот же день Путин проведёт серию закрытых внутренних встреч.