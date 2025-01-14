Захлёбывался слезами: Школьница со всей дури пнула ногой малыша ради видео для TikTok

В социальных сетях распространяется видео, на котором школьница со всей силы ногой ударила малыша ради видео для TikTok. На ролик обратили внимание представители Следственного Комитета, которые взяли дело на контроль.

На видео, которое мы не может опубликовать по этическим соображениям, запечатлены две школьницы, которые танцуют и записывают видео. В момент плясок одна из них со всей дури ударила плачущего малыша ногой, когда он стоял на кровати. От силы удара бедный ребёнок слетел с кровати. Сама девушка продолжила кривляния на камеру, пока мальчик захлёбывался слезами от боли и обиды.

По информации SHOT, героиней ролика оказалась семиклассница, которая учится в 7-м классе в Бабушкинском районе. Всё происходило дома в этом районе, пока взрослых не было дома. Кем приходится школьницам малыш, не уточняется.

«По данному факту Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве незамедлительно возбуждено уголовное дело», — уточнили в СК.