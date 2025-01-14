Железным рыцарем на дне Байкала заинтересовались в прокуратуре
Прокуратура начала проверку из-за установки железного рыцаря на дне Байкала
Арт-объект на дне Байкала. Обложка © Telegram / Mark Kisurin
На дне озера Байкал нашли железного рыцаря, который в качестве арт-объекта установлен иркутским дайвинг-центром. Природоохранная прокуратура организовала проверку после появления этого объекта.
На дне озера Байкал установили фигуру железного рыцаря. Видео © Telegram / Mark Kisurin
«В связи с информацией в социальных сетях о размещении на дне Байкала в районе п. Листвянка Иркутского района арт-объекта «Рыцарь Байкала» Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку», — указано в сообщении надзорного ведомства.
Авторы идеи, вероятно, захотели сделать из этой фигуры местную достопримечательность. Однако жители Иркутской области раскритиковали инициативу, как только увидели видео в Сети с железным рыцарем.
А ранее Life.ru сообщал, что у берегов Португалии нашли 250 корабле, трюмы которых были набиты золотом и серебром. Учёные считают, что охотникам за сокровищами будет сложно добраться до потонувших судов, так как они погружены под песок.