Железным рыцарем на дне Байкала заинтересовались в прокуратуре

На дне озера Байкал нашли железного рыцаря, который в качестве арт-объекта установлен иркутским дайвинг-центром. Природоохранная прокуратура организовала проверку после появления этого объекта.

На дне озера Байкал установили фигуру железного рыцаря. Видео © Telegram / Mark Kisurin

«В связи с информацией в социальных сетях о размещении на дне Байкала в районе п. Листвянка Иркутского района арт-объекта «Рыцарь Байкала» Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку», — указано в сообщении надзорного ведомства.

Авторы идеи, вероятно, захотели сделать из этой фигуры местную достопримечательность. Однако жители Иркутской области раскритиковали инициативу, как только увидели видео в Сети с железным рыцарем.