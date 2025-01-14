Ухо отсутствует, язык высунут: В Британии неизвестное существо выпотрошило оленя
Need To No: В Британии неизвестное существо растерзало оленя в графстве Уилтшир
В Британии фермер обнаружил останки оленя, которого растерзало чудовище. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Великобритании случился инцидент, который жутко напугал фермера Джимма Адамса из графства Уилтшир. 9 января мужчина обнаружил останки растерзанного неизвестным существом оленя, сообщает издание Need To No.
На фотографии, которую сделал фермер, запечатлены останки животного. На снимках видно, что внутренние органы у оленя полностью отсутствуют. По словам Джимма, он никогда прежде не встречал ничего подобного.
Эксперты предположили, что животное могло погибнуть от лап кошачьих. Правда, неясно, откуда в Великобритании взяться пантере. Однако и появление в графстве Уилтшир беса Морвудда, который питается исключительно внутренностями, тоже маловероятно.
«Одно ухо отсутствует, язык высунут — явный признак удушения. Внутренние органы аккуратно съедены за короткое время. Это типичные признаки нападения большой кошки», — высказались специалисты.
Ранее большая кошка до смерти загрызла рыбака В Приморье. В окрестностях села Зимники было обнаружено тело мужчины, растерзанного тигром. Специалисты охотнадзора выясняют, что спровоцировало хищника на агрессию. Со слов местных жителей, хищник напал на рыбака возле воды, убил его, а затем принялся охранять добычу.