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14 января, 10:14

«Ну, похожи же, реально!»: Оксана Самойлова показала свою «близняшку» среди звёзд

Оксана Самойлова назвала певицу Алсу своей «близняшкой»

Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Оксана Самойлова вернулась в социальные сети после новогодних праздников, рассказав, что провела последние две недели на отдыхе в окружении семьи. Появилась на публикациях и певица Алсу, с которой у блогерши оказалось немало схожего.

Оксана Самойлова и Алсу на мероприятии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Оксана Самойлова и Алсу на мероприятии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

«За это время были найдены близнецы», — подписала совместные кадры с певицей супруга Джигана.

Алсу сделала репост ролика и добавила подпись: «Ну, похожи же, реально! Хотя у нас разные косметологи».

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А ранее Оксана Самойлова рассказала, что их семью выгнали из арендованного дома из-за козы. Им пришлось вернуться в свой старый особняк, который ранее выставляли на продажу. Белая коза Мими, которую рэпер Джиган подарил супруге в октябре, не просто жила на участке, но и прыгала по дому. Оксана несколько раз показывала забавные видео с питомцем, а также рассказывала, как сильно полюбила его.

Мария Любицкая
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