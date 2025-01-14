«Ну, похожи же, реально!»: Оксана Самойлова показала свою «близняшку» среди звёзд
Оксана Самойлова назвала певицу Алсу своей «близняшкой»
Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
Оксана Самойлова вернулась в социальные сети после новогодних праздников, рассказав, что провела последние две недели на отдыхе в окружении семьи. Появилась на публикациях и певица Алсу, с которой у блогерши оказалось немало схожего.
Оксана Самойлова и Алсу на мероприятии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
«За это время были найдены близнецы», — подписала совместные кадры с певицей супруга Джигана.
Алсу сделала репост ролика и добавила подпись: «Ну, похожи же, реально! Хотя у нас разные косметологи».
А ранее Оксана Самойлова рассказала, что их семью выгнали из арендованного дома из-за козы. Им пришлось вернуться в свой старый особняк, который ранее выставляли на продажу. Белая коза Мими, которую рэпер Джиган подарил супруге в октябре, не просто жила на участке, но и прыгала по дому. Оксана несколько раз показывала забавные видео с питомцем, а также рассказывала, как сильно полюбила его.