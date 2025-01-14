Володин упрекнул ряд министерств в недобросовестной работе

Сегодня состоялось пленарное заседание Государственной думы, на котором председатель палаты парламента Вячеслав Володин высказал своё недовольство работой некоторых министерств. По его словам, ряд ведомств недобросовестно подходят к исполнению своих обязанностей, есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий.

«Ряд министерств не дорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. <...> Это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, дефицита кадров в здравоохранении и образовании», — заявил Володин.

Председатель выразил надежду на то, что в течение весенней сессии палаты эти вопросы удастся вынести на обсуждение. По его мнению, только в таком случае ситуация изменится к лучшему.