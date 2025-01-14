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14 января, 10:14

Володин упрекнул ряд министерств в недобросовестной работе

Володин: Ряд министерств недобросовестно подходят к исполнению обязанностей 

Сегодня состоялось пленарное заседание Государственной думы, на котором председатель палаты парламента Вячеслав Володин высказал своё недовольство работой некоторых министерств. По его словам, ряд ведомств недобросовестно подходят к исполнению своих обязанностей, есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий.

«Ряд министерств не дорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. <...> Это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, дефицита кадров в здравоохранении и образовании», — заявил Володин.

Председатель выразил надежду на то, что в течение весенней сессии палаты эти вопросы удастся вынести на обсуждение. По его мнению, только в таком случае ситуация изменится к лучшему.

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Ранее в Госдуму прибыл вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. Известно, что у него запланирована встреча с российскими представителями в рамках визита словацкой делегации в Москву. В частности, у Данко пройдёт встреча с председателем нижней палаты парламента.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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