Володин упрекнул ряд министерств в недобросовестной работе
Володин: Ряд министерств недобросовестно подходят к исполнению обязанностей
Сегодня состоялось пленарное заседание Государственной думы, на котором председатель палаты парламента Вячеслав Володин высказал своё недовольство работой некоторых министерств. По его словам, ряд ведомств недобросовестно подходят к исполнению своих обязанностей, есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий.
«Ряд министерств не дорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. <...> Это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, дефицита кадров в здравоохранении и образовании», — заявил Володин.
Председатель выразил надежду на то, что в течение весенней сессии палаты эти вопросы удастся вынести на обсуждение. По его мнению, только в таком случае ситуация изменится к лучшему.
Ранее в Госдуму прибыл вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. Известно, что у него запланирована встреча с российскими представителями в рамках визита словацкой делегации в Москву. В частности, у Данко пройдёт встреча с председателем нижней палаты парламента.
Life.ru