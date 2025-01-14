Москвич едва не лишился ноги из-за загоревшейся стельки с подогревом

По данным издания, ботинок задымился прямо на улице. Пострадавший успел всё снять, но получил сильный ожог ступни. Причиной возгорания, как оказалось, стало замыкание в стельке. От госпитализации москвич отказался. Сейчас он лечится дома, самостоятельно делая перевязки. По словам мужчины, стельки он приобрёл в обычном магазине полтора года назад.

Ранее сообщалось, что загоревшийся на кровати телефон едва не сжёг младенца в Удмуртии. Мобильник отца лежал рядом с малышом, когда его укладывали спать. Именно в этот момент телефон начал искриться, из-за чего одежда на ребёнке тут же загорелась.