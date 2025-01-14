Москвич едва не лишился ноги из-за загоревшейся стельки с подогревом
MK.ru: У жителя Москвы прямо в ботинке загорелась стелька с подогревом
Сильный ожог ступни получил 44-летний москвич из-за замыкания электростелки прямо в ботинке. Как сообщает сайт MK.ru, несчастный случай произошёл накануне.
По данным издания, ботинок задымился прямо на улице. Пострадавший успел всё снять, но получил сильный ожог ступни. Причиной возгорания, как оказалось, стало замыкание в стельке. От госпитализации москвич отказался. Сейчас он лечится дома, самостоятельно делая перевязки. По словам мужчины, стельки он приобрёл в обычном магазине полтора года назад.
Ранее сообщалось, что загоревшийся на кровати телефон едва не сжёг младенца в Удмуртии. Мобильник отца лежал рядом с малышом, когда его укладывали спать. Именно в этот момент телефон начал искриться, из-за чего одежда на ребёнке тут же загорелась.
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