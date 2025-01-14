Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 11:34

Плотник из Подмосковья четверть века выращивал огромную опухоль на пальце

В Подмосковье врачи удалили мужчине опухоль на пальце, которая росла 25 лет

В подмосковном Наро-Фоминске медики удалили у мужчины 4-сантиметровую опухоль на пальце, которую он выращивал 25 лет. Об этом рассказывает пресс-служба Минздрава Московской области.

Опухоль на пальце мужчины. Обложка © Минздрав Московской области

Опухоль на пальце мужчины. Обложка © Минздрав Московской области

В дневной стационар Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы пришёл 60-летний мужчина и пожаловался на шишку на пальце, которая мешала ему работать плотником. Врачи выявили кисту с жидкостью, окружённую плотной оболочкой из соединительной ткани. Пациент рассказал, что образование росло у него более 25 лет.

«В течение получаса мы удалили новообразование под местной анестезией в условиях хирургического кабинета дневного стационара. Госпитализация мужчине не потребовалась. Операция прошла успешно. Функции пальца полностью восстановлены», – рассказала врач-хирург Вера Заречина.

На данный момент мужчина проходит амбулаторное лечение и уже скоро сможет вернуться к работе.

В Электростали врачи спасли пациентку с перекрученным на 720 градусов кишечником
В Электростали врачи спасли пациентку с перекрученным на 720 градусов кишечником

Ранее в Видном врачи спасли двухлетнего мальчика с разбухшей фасолью в носу. Она крепко застряла в правом носовом проходе. Кроме того, инородный предмет вызвал отёк слизистой оболочки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MAD.vertise

Николай Рюмин
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar