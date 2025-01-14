Плотник из Подмосковья четверть века выращивал огромную опухоль на пальце

В подмосковном Наро-Фоминске медики удалили у мужчины 4-сантиметровую опухоль на пальце, которую он выращивал 25 лет. Об этом рассказывает пресс-служба Минздрава Московской области.

Опухоль на пальце мужчины. Обложка © Минздрав Московской области

В дневной стационар Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы пришёл 60-летний мужчина и пожаловался на шишку на пальце, которая мешала ему работать плотником. Врачи выявили кисту с жидкостью, окружённую плотной оболочкой из соединительной ткани. Пациент рассказал, что образование росло у него более 25 лет.

«В течение получаса мы удалили новообразование под местной анестезией в условиях хирургического кабинета дневного стационара. Госпитализация мужчине не потребовалась. Операция прошла успешно. Функции пальца полностью восстановлены», – рассказала врач-хирург Вера Заречина.

На данный момент мужчина проходит амбулаторное лечение и уже скоро сможет вернуться к работе.