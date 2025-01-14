Не просыхал все новогодние: В Коркино уволился последний травматолог, не выходя из запоя

В Челябинской области пациенты пожаловались на травматолога, который ходил на работу пьяным все новогодние праздники. В социальных сетях распространилось видео с его участием, где он с трудом может говорить. Оно есть в распоряжении телеграм-канала Mash.

Врач из Коркино, который обратил на себя внимание прокуратуры после пьянки на рабочем месте. Видео © Telegram / Mash

По информации канала, врачом является 42-летний Азат. Медик не просыхал все новогодние и ходил на работу, пока на него не нажаловались пациенты. В итоге он уволился по собственному. По факту его нахождения пьяным на рабочем месте проводится проверка.

«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям ответственных должностных лиц, исполнению медицинским учреждением трудового законодательства, а также законодательства о здравоохранении. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены прокуратурой города на контроль», — рассказали Ura.ru в областной прокуратуре.

Теперь городская больница Коркино осталась без единственного травматолога. Идти работать на его место желающих нет.