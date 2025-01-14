«Из разряда треш-стримов»: В ГД рассказали, что грозит школьнице, ударившей малыша ради видео

Депутат Государственной думы Анна Скрозникова назвала треш-стримом видео для TikTok с избиением ребёнка школьницей. Специально для Life.ru она объяснила, какое наказание теперь ждёт девочку и её родителей.

Анна Скрозникова об инциденте в Москве. Видео © Life.ru

«Видео, конечно, я могу отнести к разряду треш-стримов. Мы как раз недавно приняли законопроект, в июле прошлого года, по которому устанавливается ответственность за видео подобного содержания», — поделилась депутат.

За записывание подобных роликов и участие в треш-стримах предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Так как школьнице нет и 14 лет, ответственность за содеянное понесут родители, которое будут обязаны выплатить штраф. Саму же девочку могут поставить на учёт в ПДН — отделе по делам несовершеннолетних. По мнению Скрозниковой, ребёнку требуется помощь специалистов. Кроме того, необходимо разобраться, чем была вызвана агрессия и есть ли проблемы в семье.

«С ребёнком, безусловно, необходимо, чтобы поработали и психологи, и психиатры. Возможно, поставили на учёт в ПДН — отдел по делам несовершеннолетних», — уверена депутат.