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14 января, 11:26

Лавров высказался об ожиданиях от администрации Трампа

Лавров: РФ ожидает от Трампа формулирования своих подходов к мировым проблемам

Россия ожидает от администрации избранного президента США Дональда Трампа формулирования собственных подходов к мировым проблемам. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас ожидание, что новая команда сформулирует свои подходы к международным делам. Я понимаю, что у Трампа есть такое желание, он об этом говорил», — указал дипломат на пресс-конференции в Москве.

По словам Лаврова, у республиканца есть огромная ответственность перед гражданами США с учётом наследия, которое тот получает с приходом на должность, в том числе пожары в Калифорнии. Глава российского дипведомства отметил, что Джо Байден оставляет огромное количество проблем, уходя с должности.

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А ранее Сергей Лавров заявил, что предложения Трампа по Украине не устраивают РФ. По словам министра, в одном из интервью избранный президент США говорил не о прекращении, а о «заморозке» конфликта и передаче ответственности за него европейцам.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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