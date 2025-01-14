Лавров высказался об ожиданиях от администрации Трампа

Россия ожидает от администрации избранного президента США Дональда Трампа формулирования собственных подходов к мировым проблемам. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас ожидание, что новая команда сформулирует свои подходы к международным делам. Я понимаю, что у Трампа есть такое желание, он об этом говорил», — указал дипломат на пресс-конференции в Москве.

По словам Лаврова, у республиканца есть огромная ответственность перед гражданами США с учётом наследия, которое тот получает с приходом на должность, в том числе пожары в Калифорнии. Глава российского дипведомства отметил, что Джо Байден оставляет огромное количество проблем, уходя с должности.