В Томской области два человека погибли и один пострадал при взрыве на карьере

В Томской области два человека погибли при взрыве на карьере. Об этом пишет Mash Siberia.

Согласно предварительной информации, инцидент случился во время утилизации взрывчатых веществ. Кроме того, при ЧП пострадал 29-летний мужчина, он госпитализирован в отделение нейрохирургии в состоянии средней тяжести.