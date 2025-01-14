В Томской области два человека погибли и один пострадал при взрыве на карьере
В Томской области два человека погибли при взрыве на карьере. Об этом пишет Mash Siberia.
Согласно предварительной информации, инцидент случился во время утилизации взрывчатых веществ. Кроме того, при ЧП пострадал 29-летний мужчина, он госпитализирован в отделение нейрохирургии в состоянии средней тяжести.
Взрыв произошёл в селе Сухоречье Воронинского сельского поселения Томского района.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF