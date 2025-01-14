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14 января, 11:08

В Томской области два человека погибли и один пострадал при взрыве на карьере

В Томской области два человека погибли при взрыве на карьере. Об этом пишет Mash Siberia.

Согласно предварительной информации, инцидент случился во время утилизации взрывчатых веществ. Кроме того, при ЧП пострадал 29-летний мужчина, он госпитализирован в отделение нейрохирургии в состоянии средней тяжести.

Взрыв произошёл в селе Сухоречье Воронинского сельского поселения Томского района.

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Ранее в Туле загорелся военный госпиталь, после чего произошли взрывы. К вечеру 13 января открытое горение там ликвидировали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Никита Никонов
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