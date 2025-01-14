На Кубани 19-летняя девушка родила в уличном туалете и выкинула ребёнка

В Краснодарском крае 19-летняя девушка родила в уличном туалете и выбросила новорождённого ребёнка. По словам роженицы, младенец появился на свет мёртвым на 38-й неделе беременности. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Спустя 11 дней после родов двушка сама попала в больницу, у неё было кровотечение. Пуповину в уличном туалете она перерезала сама. Мужа у девушки нет, она живёт с матерью и отчимом. Инцидент произошёл в посёлке Октябрьский.