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14 января, 12:27

На Кубани 19-летняя девушка родила в уличном туалете и выкинула ребёнка

В Краснодарском крае 19-летняя девушка родила в уличном туалете и выбросила новорождённого ребёнка. По словам роженицы, младенец появился на свет мёртвым на 38-й неделе беременности. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Спустя 11 дней после родов двушка сама попала в больницу, у неё было кровотечение. Пуповину в уличном туалете она перерезала сама. Мужа у девушки нет, она живёт с матерью и отчимом. Инцидент произошёл в посёлке Октябрьский.

Схожая ситуация ранее произошла в Забайкалье, где 17-летняя девушка родила в туалете придорожного кафе, а затем выбросила младенца в выгребную яму. Кафе было расположено в Карымском районе.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Полина Никифорова
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