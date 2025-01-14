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Регион
14 января, 11:48

В Донецке отменили крещенские купания из-за возможных обстрелов ВСУ

Кулемзин: Крещенских купаний в Донецке не будет

В связи с возможными обстрелами со стороны ВСУ в Донецке 19 января не будут проводиться крещенские купания. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В связи с возможными провокациями со стороны украинских нацистов в светлый праздник Крещения Господня места для массовых купаний в Донецке организовываться не будут», — написал он в телеграм-канале.

Стоит отметить, что в прошлом году в Донецке также был объявлен мораторий на организацию мест для крещенских купаний по той же причине.

Ранее сообщалось, что «Купол Донбасса» отразил атаку ВСУ на газовую магистраль в Донецке. Кроме того, защитная система за неделю ликвидировала 208 украинских беспилотников.

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Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Наталья Демьянова
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