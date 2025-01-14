В Донецке отменили крещенские купания из-за возможных обстрелов ВСУ
Кулемзин: Крещенских купаний в Донецке не будет
В связи с возможными обстрелами со стороны ВСУ в Донецке 19 января не будут проводиться крещенские купания. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В связи с возможными провокациями со стороны украинских нацистов в светлый праздник Крещения Господня места для массовых купаний в Донецке организовываться не будут», — написал он в телеграм-канале.
Стоит отметить, что в прошлом году в Донецке также был объявлен мораторий на организацию мест для крещенских купаний по той же причине.
Ранее сообщалось, что «Купол Донбасса» отразил атаку ВСУ на газовую магистраль в Донецке. Кроме того, защитная система за неделю ликвидировала 208 украинских беспилотников.
ТАСС / Юрий Смитюк