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14 января, 12:22

В Дагестане санитары до смерти забили пациента рехаба

СК начал проверку по факту смерти пациента в рехабе Каспийска

В Дагестане правоохранители проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в реабилитационном центре в Каспийске. Об этом следует из телеграм-канала регионального управления СУ СК России.

«В реабилитационном центре в Каспийске обнаружено тело мужчины 1987 года рождения без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Как пишет телеграм-канал Mash Gor, мужчина в возрасте 36 лет проходит лечение в клинике «Аманат». Предварительно, 11 января пациент начал буянить, после чего сотрудники решили его усмирить, применив физическую силу. Полученные травмы от ударов оказались несовместимы с жизнью. Родственники погибшего добиваются огласки случившегося, в то время как директор клиники предпочёл отмалчиваться.

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А ранее Life.ru рассказал, как в Волгоградской области санитар избил пациента интерната настолько сильно, что тот скончался. Против сотрудника больницы возбудили уголовное дело.

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Life.ru

Мария Любицкая
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