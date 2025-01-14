В Дагестане санитары до смерти забили пациента рехаба

В Дагестане правоохранители проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в реабилитационном центре в Каспийске. Об этом следует из телеграм-канала регионального управления СУ СК России.

«В реабилитационном центре в Каспийске обнаружено тело мужчины 1987 года рождения без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Как пишет телеграм-канал Mash Gor, мужчина в возрасте 36 лет проходит лечение в клинике «Аманат». Предварительно, 11 января пациент начал буянить, после чего сотрудники решили его усмирить, применив физическую силу. Полученные травмы от ударов оказались несовместимы с жизнью. Родственники погибшего добиваются огласки случившегося, в то время как директор клиники предпочёл отмалчиваться.