Лавров заявил о нищете «на каждом шагу» в США
У самих США внутри страны достаточно проблем — например, нищета, которую можно встретить «на каждом шагу» вдали от центра городов. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он поделился воспоминаниями с саммита АТЭС, который проходил в Сан-Франциско в 2023 году.
«У Соединённых Штатов очень много проблем, там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей», — отметил он.
Напомним, даже Министерство жилищного строительства и городского развития США признало, что число бездомных в стране рекордной отметки, превысив 770 тысяч человек. Это на 18% больше, чем в 2023 году.
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