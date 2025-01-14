Лавров заявил о нищете «на каждом шагу» в США

У самих США внутри страны достаточно проблем — например, нищета, которую можно встретить «на каждом шагу» вдали от центра городов. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он поделился воспоминаниями с саммита АТЭС, который проходил в Сан-Франциско в 2023 году.

«У Соединённых Штатов очень много проблем, там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей», — отметил он.